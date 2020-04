San Marino for the children: il meglio di noi

La San Marino for the children, esprime grande preoccupazione di fronte all’emergenza che sta colpendo così duramente San Marino. "Fino ad ora siamo stati restii a scrivere per dedicare importanza e piena attenzione a quelle realtà istituzionali impegnate in prima linea nel fronteggiare questa pandemia", scrive, Il dolore di questi giorni difficili è grande, così come grande è anche il bene che alcuni nostri volontari della Associazione hanno voluto compiere personalmente, in vari modi e silenziosamente".

Ma lo sguardo dell'Associazione è rivolto anche al Malawi, dove sono stati registrati ufficialmente i primi casi di contagio. "La nostra grande apprensione è per i tanti bambini orfani che aiutate con le adozioni a distanza, per le migliaia di studenti che frequentano le scuole che abbiamo realizzato con il vostro impegno, e per tutti i frati e le suore missionarie presenti in Malawi e che si trovano – con scarsità di mezzi e risorse – a dover far fronte a questa emergenza". In tutto il Malawi ci sono complessivamente solo 30 posti letto di terapia intensiva, per una popolazione di più di 18 milioni di abitanti; il grande sforzo è anche quello di diffondere tutte le precauzioni possibili per una popolazione che vive al 90% in villaggi rurali con scarso accesso a mezzi di informazione. "Davvero ovunque siamo chiamati a rispondere a questa emergenza dall’epidemia Covid-19", conclude la San Marino for the children.