SOLIDARIETÀ San Marino for the Children: la cura degli alunni sammarinesi per gli studenti di Kankao

Sul fronte solidarietà, la classe 5°A della Scuola Elementare di Serravalle ha consegnato a San Marino for the Children, nelle mani del suo presidente Marco Mazza, il ricavato della vendita del libro "Massimo Bonini, il nostro campione", libro che le alunne e gli alunni hanno scritto dopo aver conosciuto il grande calciatore sammarinese. Il ricavato sarà destinato alla scuola primaria di Kankao in Malawi per l'acquisto di materiali didattici per le classi e gli studenti più bisognosi.

