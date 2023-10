SOLIDARIETÀ San Marino for the Children, nuove attrezzature per scuola e doposcuola di Forlì

San Marino for the Children, nuove attrezzature per scuola e doposcuola di Forlì.

Nei giorni immediatamente successivi all'alluvione in Emilia-Romagna, San Marino for the Children ha avviato una raccolta fondi per portare beni di prima necessità nelle aree maggiormente colpite. Aiuti e donazioni che sono continuati anche nella fase della ricostruzione. Fra questi, nuove attrezzature e materiali didattici consegnati la scorsa settimana all'Istituto Comprensivo N. 4 e al doposcuola San Filippo Neri, entrambi a Forlì.

