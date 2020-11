"San Marino for the Children": nuovo traguardo in Malawi

Festeggia ancora una volta l'associazione “San Marino for the Children” con la recente inaugurazione della scuola di Bazale. Infatti l'organizzazione è costituita da volontari sammarinesi con lo scopo di aiutare e tutelare i minori e i loro diritti. La gioia per questa sesta scuola, costruita in Malawi, ha ripagato la fatica di 2 anni di lavoro e il dolore per la perdita di due membri centrali come il fondatore l'associazione sammarinese Marino Forcellini e sua figlia Marzia.

Già in programma altri progetti per continuare a tutelare i più piccoli ed incentivare l'insegnamento nelle scuole. In questo periodo non è da sottovalutare l'importanza di scuole ed insegnanti come mezzo di informazione e prevenzione nei confronti del virus.



