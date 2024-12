MALAWI San Marino for the Children: settima scuola dedicata a Marino Forcellini e alla figlia Marzia Al via i lavori di ricostruzione della scuola secondaria St. Louis a Balaka. Progetto sostenuto dalla Fondazione Forcellini-Pasqualini insieme ad altri enti e associazioni

Nasce dalla generosità, dall'amore per l’infanzia più povera di Marino Forcellini - storico presidente e anima di San Marino for the Children, insieme alla moglie Tosca -, questo nuovo progetto per la ricostruzione della scuola secondaria St Louis in Malawi, alla periferia di Balaka. Oggi un vecchio rudere, inagibile, dopo il ripristino ospiterà circa 900 studenti frequentanti. La gratitudine di Padre Piergiorgio Gamba. "Carissimi San Marino for the Children, eccoci, - dice in video il missionario - questa volta non più a scrivere dall'Italia, ma finalmente a dirvi ecco, la vostra scuola di St. Louis, che sta completando la prima parte del progetto, che è quella delle quattro nuovissime aule, che daranno veramente spazio per tutti gli studenti che non fanno che crescere".

"Grazie all'importante contributo della Fondazione Forcellini-Pasqualini - aggiunge il Presidente Marco Mazza - nasce questa settima scuola di San Marino for the Children in Malawi".

Un progetto con una dedica speciale: l'omaggio ad un percorso umano, che è stato riferimento, sprone, esempio e preziosa testimonianza di solidarietà. "Porterà il nome di Marino e di sua figlia Marzia che ci ha lasciato troppo presto. Ecco, - afferma Mazza - per noi davvero un grande esempio di testimonianza, di solidarietà e di impegno che cerchiamo di continuare a portare avanti noi tuttora in Malawi".

Nel video l'intervista a Marco Mazza, Presidente San Marino for the Children.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: