ONLUS San Marino for the Children torna a organizzare una cena solidale A due anni di distanza torna l'evento di raccolta fondi per sostenere le attività umanitarie in Malawi

San Marino for the Children torna a organizzare una cena solidale.

L'associazione San Marino for the children ha organizzato a due anni dall'ultima volta, una cena di beneficienza al parco Don Elviro di Domagnano. Dopo l'ingresso, con offerta libera, gli ospiti hanno potuto cenare agli stand allestiti per l'occasione e poi incontrare i volontari della Onlus che hanno esposto i progetti attualmente in corso in Malawi e quelli che saranno avviati il prossimo anno. All'incontro hanno partecipato anche il comico Andrea Vasumi e Ettore Mularoni, direttore artistico Locomix e Presidente Associazione Locomotiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: