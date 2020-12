San Marino: forte impennata della curva dei contagi. 41 i nuovi casi a fronte di appena 7 guarigioni

327: tante sono, attualmente, le persone positive al covid in Repubblica. Dato preoccupante, per una piccola realtà come San Marino. Nel corso della cosiddetta “seconda ondata” solo a inizio dicembre si erano registrati numeri di poco superiori. Nelle ultime 24 ore, dunque, una decisa impennata nella curva del contagio.





E questo per i 41 casi rilevati ieri, a fronte di appena 7 guarigioni. 295 i tamponi eseguiti; con un rapporto tra nuovi positivi, e test effettuati, che scende tuttavia al 13.9%. Serve tanto ottimismo per considerarla una buona notizia; meglio concentrarsi, allora, su uno degli indicatori più rilevanti per definire la gravità dell'emergenza: il grado di saturazione della terapia intensiva. E qui le ultime notizie consentono effettivamente di intravedere spiragli di luce. Perché i ricoverati positivi al nuovo coronavirus passano da 11 a 9; cui si aggiunge un paziente “non covid” nelle camere risveglio risveglio del Blocco Operatorio.





Il reparto è ora dunque al 75% della sua capienza. Nonostante ciò, sul fronte delle ospedalizzazioni, si rileva un incremento complessivo di una unità; i pazienti del Reparto Covid salgono infatti a 12, rispetto ai 9 del precedente aggiornamento. Fortunatamente nessun decesso ieri, così come martedì. Sono infine 306 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.