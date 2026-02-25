SERVIZIO SOSPESO San Marino, funivia chiusa dal 23 febbraio al 27 marzo per revisione decennale Attivi autobus sulla tratta Borgo Maggiore–Città e, dal 2 marzo, anche il servizio SMUVI.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) comunica che il Servizio Funivia sarà sospeso al pubblico da lunedì 23 febbraio a venerdì 27 marzo 2026 per consentire lo svolgimento della revisione decennale prevista dalla normativa vigente. Durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno utilizzare il Trasporto Pubblico Urbano con autobus sulla tratta Borgo Maggiore – Città di San Marino. A partire dal 2 marzo 2026 sarà inoltre attivo anche il servizio di trasporto pubblico SMUVI. La riapertura dell’impianto funiviario è prevista per sabato 28 marzo 2026.

