San Marino: gas ed energia elettrica, allo studio tariffe variabili

L’Autorità di regolazione dei servizi pubblici e per l’Energia sta valutando l'opzione di formulare tariffe di gas ed energia elettrica legate all'andamento dei mercati, con ribassi in caso di diminuzione dei prezzi energetici “come peraltro sta avvenendo in questi giorni “, scrive l'Autorità in un comunicato. “L’instabilità e l’aleatorietà dei mercati – sottolinea la nota - rende anacronistico il mantenimento di una tariffa fissa per energia elettrica ed il gas e altamente difficoltoso il lavoro operativo di approvvigionamento da parte dell'Azienda dei Servizi”.