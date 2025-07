COMMISSIONE ESTERI San Marino - Gaza: approvato odg per l'apertura di corridoi umanitari per i civili palestinesi Un impegno che ricorda quanto fatto da San Marino nell'accogliere centinaia di ucraini.

La tradizione di accoglienza sammarinese viene confermata anche nei confronti della popolazione palestinese martoriata dal conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Nell'ultima commissione affari esteri approvato all'unanimità l'ordine del giorno, proposto dal commissario Gian Matteo Zeppa, che impegna il Congresso di Stato ad attivare ogni azione utile per sostenere l'apertura di corridoi umanitari o di ogni altra attività possibile per tutelare la popolazione civile in fuga dalla guerra. Un impegno, che ricorda quanto fatto da San Marino nell'accogliere centinaia di civili ucraini.

Sicuramente - afferma Michele Muratori, presidente Commissione Affari Esteri - c'è la possibilità adesso di avviare tutto il percorso chiaramente rapportandoci alle nostre dimensioni di San Marino. Noi già in passato, voglio ricordare appunto anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina, abbiamo saputo ospitare oltre 300 persone qui nel territorio sammarinese, che corrisponde a circa l'1% della nostra popolazione".

Ancora da definire i metodi e le modalità, quello che è certo è che verrà data priorità a bambini, famiglie e soggetti fragili: "San Marino è sempre stata pronta ad accogliere le persone, gli sfollati che scappano dalle zone di guerra - aggiunge Muratori - e San Marino farà sicuramente la sua parte anche questa volta".

