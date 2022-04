San Marino: grande successo per il Festival Internazionale della Magia

Show, congressi, iniziative speciali ma soprattutto tanta voglia di stare insieme dopo lo stop forzato causa pandemia. Il Festival Internazionale della Magia, che ha raggiunto la 23° edizione, è tornato a San Marino in una tre giorni che ha lasciato grandi e piccoli con gli occhi spalancati. Quattro eventi in uno terminati oggi con il “Family Show”.

Ieri sera lo spettacolo più atteso “Il Gran Galà della Magia” al Teatro Nuovo di Dogana con tanti ospiti internazionali e l'esibizione di Magica Gilly. “Non vedevamo l'ora di tornare – racconta l'ideatore dell'evento, il Mago Gabriel – vedere la felicità e lo stupore che crea questo appuntamento ci riempie di gioia”. Parallelamente al Festival numerosi gli eventi Magici realizzati riservati ai soli prestigiatori fra cui i più importanti artisti ed esperti del settore.

Questa mattina poi simpatico fuori programma durante la messa dalla Chiesa di Murata, come ogni domenica trasmessa in diretta dalla nostra emittente. La funzione è stata celebrata a sorpresa da Don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales, Presbitero Salesiano che ama definirsi “Prete per vocazione, Mago per passione”. Don Silvio non poteva non usare uno dei suoi tanti numeri di magia all'interno dell'omelia ricevendo dai fedeli un caloroso applauso.

Nel servizio l'intervista a Gabriele Merli (Mago Gabriel)