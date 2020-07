AMBIENTE San Marino Green Awards: Premio Ambiente a "Fridays for Future" Premio Etica d'Impresa al Conte Niccolò Branca. Premio Impresa a "Valpharma"

Assegnati, nella suggestiva ambientazione del “Podere Francischin” di Paderna, i San Marino Green Awards, indetti dal San Marino Green Festival.

Tre premi per promuovere la cultura ambientale, filosofia di fondo del San Marino Green Festival. Sono stati assegnati in mattinata durante una cerimonia tenutasi nella campagna sammarinese, a Paderna, nel Podere Francischin. Un'occasione di incontro per celebrare la sensibilità e la sostenibilità in chiave ecologica a cui sono intervenuti anche i segretari di Stato al Territorio Stefano Canti, agli Interni Elena Tonnini e all'Industria Fabio Righi. Tutti e tre i rappresentanti di Governo hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa e volontà di declinare nell'azione politica i principi della sostenibilità ambientale. Il premio per la sezione Ambiente è andato ai ragazzi di Fridays For Future. A ritirarlo la giovanissima ed emozionatissima Maja Starosta, tra le promotrici del movimento a livello locale. Il Conte Niccolò Branca, Presidente e Amministratore delegato dello storico marchio, ma anche umanista e scrittore, ha ottenuto il premio “Etica d'impresa” ed ha salutato la platea collegandosi telefonicamente da Milano. Al Gruppo Valpharma è infine stato assegnato il premio impresa. A ciascuno dei tre vincitori una scultura realizzata dall'artista Giuliano Giulianelli in pietra di San Marino, con l'inconfondibile profilo del Monte Titano e delle colline circostanti.

In video la dichiarazione dell'organizzatore di San Marino Green Festival, Gabriele Geminiani

