San Marino Green Festival, "Non sprecare": un weekend contro il consumismo

Non sprecare. È il titolo perentorio del Green Festival San Marino, che riflette e fa riflettere sugli eccessi del consumismo. Quest'anno la manifestazione si inserisce nell'itinerario del Green Festival Montefeltro: si uniscono tre province, due regioni e due Stati. La location sammarinese è l'ex Tiro a volo di Murata, luogo di comunità. Lo stare assieme è infatti lo scopo dell'evento: dopo una tavola rotonda inaugurale sui temi del Festival, dal confronto e dal lavoro dei partecipanti nascono una serie di manifesti green. A comporli, i rifiuti trovati sulla spiaggia. "Si è affrontano il tema del consumismo in tutti i suoi aspetti - spiega Gabriele Geminiani, organizzatore San Marino Green Festival -: dallo spreco del cibo a quello dell'acqua, da quello degli oggetti fino allo spreco del tempo e della vita. Infatti questa mattina tra i relatori c'erano anche rappresentanti della Giovanni XXIII, a cui sono cari questi temi". “E' un antifestival - spiegano gli organizzatori -. Non si punta dunque su orpelli e lustrini, ma si crea vicinanza, connessioni umane. Perché per un futuro più green serve un sforzo collettivo, chiave del cambiamento. "Il cambiamento è come una reazione a catena - conclude Geminiani -. Bisogna incontrarsi e conoscersi e poi incontrarsi di nuovo. Come noi, che a ottobre ci ritroveremo per i cenacoli della sostenibilità. C'è una continuità in questo lavoro".

Nel video l'intervista a Gabriele Geminiani, organizzatore San Marino Green Festival