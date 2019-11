San Marino Green Festival sbarca a Ecomondo

Gabriele Geminiani, ideatore del San Marino Green Festival, parteciperà al Fuori Salone di Ecomondo, la fiera riminese di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Qui presenterà i risultati della prima edizione del festival andato in scena in Repubblica dal 20 al 22 settembre scorsi. L'intenzione – spiega Geminiani – è quello di farlo diventare un cantiere attivo 365 giorni all'anno per produrre un pensiero comune e concretizzare idee di sostenibilità.

Al Fuori Salone, dedicato agli esempi concreti di cambiamento e contaminazione e creato dal comitato “Basta plastica in mare", Geminiani illustrerà anche l'ecocantiere “Facciamo un gol alla plastica”, grazie al quale la Società Polisportiva Cailungo ha potuto eliminare circa 15.000 bottigliette di plastica. È stato infatti sufficiente installare un depuratore al centro sportivo per poter fare a meno di un grande quantitativo di materiale usa-e-getta. Una collaborazione col mondo sportivo – continua – che vedrà di certo nuove iniziative perché “lo sport è un ottimo veicolo per la sostenibilità e l'educazione dei più giovani”. L'obiettivo degli ecocantieri – spiega Geminiani – è infatti quello di entrare in profondità nel tessuto sociale.

Al Fuori Salone di Ecomondo, San Marino sarà rappresentato anche da Karen Venturini, professoressa del corso di laurea in Design dell'Università, che presenterà alcuni progetti, sempre legati alla sostenibilità, sviluppati dai suoi studenti.