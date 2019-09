San Marino Green Festival si presenta con le mostre d'arte a temi ambientali e sociali

Sentiamo Gabriele Geminiani e Elisabetta Zavoli

San Marino Green Festival si presenta in anteprima con due mostre a Palazzo Graziani sull'arte della sostenibilità. Si tratta di un prologo dell'evento vero e proprio che si terrà dal 20 al 22 settembre in Repubblica.

Arte per comunicare temi importanti come quelli ambientali e sociali. Prime protagoniste due artiste: Veronica Azzinari e Elisabetta Zavoli. La prima da anni conduce una personale ricerca dal titolo “Cogliere e restituire” che l'ha portata a calarsi all'interno di una natura primitiva. Elisabetta invece, fotogiornalista, ha portato una testimonianza di ciò che sta accadendo in Amazzonia, da un particolare punto di vista.

Durante le esposizioni, verrà data loro la possibilità di firmare una cartolina indirizzata al Presidente del Consiglio d'Europa, con la richiesta di "attuare pressioni sul governo del Brasile affinché cessino gli incendi e lo sfruttamento dissennato della foresta Amazzonica" scrivono gli organizzatori.

Nel servizio le interviste a Gabriele Geminiani e Elisabetta Zavoli