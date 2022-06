San Marino Green Festival: un sabato di iniziative in centro storico, tra spettacolo, confronti e divertimento

Si è aperta in centro storico la seconda e ultima giornata del San Marino Green Festival: iniziativa a tema ambientale che anche quest'anno si occupa di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile. "Il mondo come giardino" è il titolo di questa edizione dedicata ad alberi e piante per ragionare, tra le altre cose, su come la natura possa aiutarci nel vivere meglio i centri urbani.

Dopo l'esordio venerdì 24 giugno al Podere Lesignano, tra laboratori, progetti e narrazioni, si apre il sabato di festival a San Marino Città. Nel pomeriggio diverse le iniziative in vari punti del centro, dallo spettacolo alle conferenze fino alle visite guidate. Al Piano dei Mortai, dalle 16,30, dialogo con Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all'Università di Firenze. Linda Maggiori spiegherà invece come diventare viaggiatori 'green'.

Nel video, l'intervista a Gabriele Geminiani, organizzatore San Marino Green Festival

