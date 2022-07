AMBIENTE San Marino Green VS Jovanotti Geminiani: "Non escludiamo dimostrazioni contro l’iniziativa Jova Beach Party".

San Marino Green VS Jovanotti.

San Marino Green condanna l’iniziativa Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti sulla spiaggia di Marina di Ravenna. L'8 e 9 luglio, infatti, sono attesi 80mila spettatori paganti, tra il molo sud e lo stabilimento Marina Bay, per ballare e cantare insieme al cantautore, in un’area di 30mila metri quadrati.

San Marino Green Festival, in una nota scrive: "Per predisporre tale operazione sarebbero stati abbattuti un cospicuo numero di tamerici con gravi ricadute sulla ventilazione interna della pineta". “Come ideatore del San Marino e Montefeltro Green Festival mi ritengo profondamento deluso e arrabbiato per l’atteggiamento di un artista come Jovanotti che in passato ha dimostrato grande attenzione ai temi del sociale e dell’ambiente – dice Gabriele Geminiani che così continua – Non riesco a capire come Jovanotti insista negli anni nel voler portare i suoi concerti con logistica, persone, veicoli, in luoghi naturali in cui si trova una ricca biodiversità e dove uccelli migratori sostano e nidificano. I grandi concerti vanno fatti negli stadi proprio nel rispetto degli animali e dell’ambiente, oltre che per una questione di sicurezza. Rimango basito che gli stessi fans del cantante non si esprimano in tal senso. Sbagliare è umano - conclude Geminiani - ma perseverare è diabolico. Per tale motivo non escludiamo dimostrazioni contro l’iniziativa".

