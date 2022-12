FRANCIA San Marino Grenoble: targa in pietra a Renè Rastelli per l'attività di volontariato Oltre 200 partecipanti alla cena di Natale della comunità sammarinese di Grenoble, fra cui il Segretario al Territorio Stefano Canti e il Capitano di Acquaviva Enzo Semprini

Grande partecipazione ieri sera alla cena di Natale annuale della comunità sammarinese di Grenoble. Oltre 200 gli ospiti, fra cui una delegazione di sette abitanti di San Marino con il Segretario al Territorio Stefano Canti e il capitano di castello di Acquaviva Enzo Semprini. L'evento è stato organizzato dall'Associazione della Repubblica di San Marino a Grenoble, con tanti momenti di convivialità e buonumore per le famiglie e gli amici riuniti per celebrare le festività.

Per l'occasione il Segretario Canti ha premiato il sammarinese Renè Rastelli con una targa in pietra di San Marino per onorare la sua attività di volontariato come ambasciatore di solidarietà, recentemente premiata anche con la medaglia di bronzo dal Ministero dello Sport dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Rastelli ha ringraziato il Segretario e, rifiutando l'appellativo di eroe, ha ribadito l'impegno nel portare la solidarietà sammarinese in tempo di guerra, accogliendo gli sfollati. Ha condiviso la targa con moglie, famiglia e tutte le persone e associazioni che hanno collaborato con lui.

