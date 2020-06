San Marino: guariti salgono a 384 (+25), un solo nuovo positivo

I dati che quotidianamente arrivano dal Gruppo per le Emergenze sanitarie sono di giorno in giorno più confortanti. Sono ben 25 i nuovi guariti, mentre si registra un caso di positività sugli 88 tamponi refertati nella giornata di ieri. Non ci sono stati decessi. Si conta inoltre un dimesso, così i pazienti ospedalizzati scendono a tre, di cui uno in Terapia intensiva. Sono invece 243 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. 342 le quarantene domiciliari attive.