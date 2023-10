San Marino ha la sua coppia di centenari. A Villa Oasi la festa per i cento anni di Jolanda Il marito Nello li aveva festeggiati sei mesi fa. La coppia ha tre figli

Può sembrare un po' il prolungamento della festa dei nonni, per quanto la giornata di oggi sia dedicata esclusivamente a questa coppia da record, che misura il corridoio di villa Oasi con passi incerti e sorriso aperto: Jolanda Barulli sapeva che sarebbe stata al centro dell'attenzione, per i suoi cento anni si è regalata capelli in piega ed un maglioncino cangiante. Accanto a lei il marito, Nello Urbinati che il suo secolo l'ha festeggiato sei mesi fa. Il segreto della longevità? “mangiare sano e lavorare” dice Jole, che ha sempre avuto un impiego nella ristorazione. Se ai traguardi che contano non si arriva mai da soli, allora il palloncino che giganteggia alle loro spalle nella sala delle visite della residenza per anziani è un po' un simbolo, al quale chi condivide la vita coniugale dal 1 gennaio 1948 sa dare il giusto peso.

Baci, musica ed applausi. Gran finale con la torta, che celebra al contempo i 100 anni di Jole e il record di questa coppia di super nonni.

