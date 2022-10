San Marino Halloween Express, dove parcheggiare

San Marino Halloween Express, dove parcheggiare.

È cominciato il 28 ottobre e durerà fino al 31 il San Marino Halloween Express. Si potrà accedere all’area di partenza/arrivo trenino (Piazza Mercatale Borgo Maggiore - sotto il loggiato davanti alla farmacia). Soltanto muniti del proprio biglietto di prenotazione da esibire in modalità cartacea o digitale. Si richiede di essere presenti sul punto di partenza almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la corsa prenotata. In caso di ritardo gli utenti non potranno usufruire della corsa successiva. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

I parcheggi consigliati sono:

1 - Parcheggio Baldasserona (Strada della Baldasserona)

2 - Parcheggio P11 Funivia (Piazzale Campo della Fiera)

3 - Parcheggio Scuole Elementari (Via Giorgio Ordelaffi)

4 - Parcheggio Sottomontana (Via Teodoro Lonfernini)

5 - Parcheggio Gengone (Via del Gengone)

6 - Parcheggio Bocciodromo (Via Giorgio Ordelaffi)

