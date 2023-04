ISS E ISTITUTI CULTURALI San Marino: i lettori volontari entrano in pediatria per divertire e stimolare i piccoli

Da metà aprile, in giornate "a sorpresa", i lettori volontari arriveranno in Pediatria per intrattenere i piccoli e i loro familiari con letture di albi illustrati, durante l'attesa dell'incontro con il medico.

L'iniziativa degli Istituti Culturali e Istituto Sicurezza Sociale si chiama "Leggere, che sorpresa!", realizzata grazie alla collaborazione della Ludoteca e del Gruppo "Lettori con la valigia". Vuole stimolare l'approccio alla lettura come strumento di maturazione e conoscenza. Importante anche nella prevenzione di disturbi visivi che proprio grazie all'approccio alla lettura possono essere scoperti.

“Auspichiamo un gradimento dell'iniziativa – dichiara il Dirigente degli Istituti Culturali, Paolo Rondelli – Ludoteca e Lettori con la Valigia augurano a tutti un mare di positive sorprese e di meravigliose letture". “Noi Pediatri siamo molto contenti che si stia finalizzando questo progetto – afferma il Direttore della UOC di Pediatria, Laura Viola – che speriamo possa col tempo strutturarsi come appuntamento fisso. "Un chiaro esempio di sinergia positiva tra diversi settori dell’amministrazione pubblica in integrazione con il mondo del volontariato a favore dei bambini", conclude il Dg Iss Francesco Bevere.

