San Marino, il caldo "pesa" sulle presenze ferragostane. Urbinati (Usc): "Ex Stazione deserta"

Ferragosto fra luci ed ombre: se gli alberghi hanno registrato il sold-out, resta alto l'allarme dei commercianti, con la presidente di Usc che parla di "attività allo stremo" soprattutto nella parte bassa del centro storico. Marina Urbinati ha voluto verificare con i suoi occhi e ieri si è recata all'ex Stazione, “perché – spiega - li ho nel cuore”, raccogliendo malumori e preoccupazioni dei negozianti. “La zona – racconta - era deserta”. Una situazione che definisce “avvilente”, mentre ci si avvia verso la fine della stagione. Torna quindi a sollecitare maggiore attenzione in futuro a quella che in passato era una zona fiorente e che oggi appare dimenticata.









Maggiore movimento dentro le mura ma chi lavora nel settore sa bene che il flusso dipende dal meteo: la calura spoglia il Titano dei turisti, che scelgono la riviera. Il caposervizio della funivia conferma: “Per esperienza San Marino si riempie quando si annuvola”. Durante il giorno si è quindi registrato un numero di passaggi medio/basso. Ieri 2.621 fra salite e discese. Meglio di sabato ma un po' peggio di giovedì e venerdì. Martedì scorso, invece, sono state oltre 3000. Guardando all'andamento generale Fabio Giardi parla di numeri “sulla falsa riga dello scorso agosto” ma più alti a luglio rispetto allo stesso mese del 2020. Va tenuto conto, poi, delle restrizioni di questa estate, che impongono di caricare in cabina 20 persone anziché 45. Più corse, quindi, nel rispetto delle regole anticovid. “L'anno scorso – ricorda – viaggiavamo a pieno carico”. Proprio alla luce dei divieti è impensabile gestire forti afflussi come quelli che, prima della pandemia, costringevano la polizia civile a deviare il traffico nel parcheggio della Baldasserona. Fino ad oggi, comunque, non ce n'è stato bisogno.