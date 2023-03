SEGRETERIA DI STATO INDUSTRIA San Marino: il condominio verso il futuro Presentato l'evento dell'ASACON, tra i temi che verranno affrontati la proposta di legge "Il condominio degli edifici" e le difficoltà nell'affitto e vendita di immobili

Analizzare e far conoscere in maniera approfondita la materia dell'amministrazione condominiale e presentare la proposta di legge “Il condominio degli edifici”. Sono questi i due obiettivi principali dell'evento “Il condominio verso il futuro” in programma venerdì 10 marzo.

“Una norma importante – afferma il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi – che ha l'ambizione di dare delle soluzioni pratiche a quelle che sono lo sviluppo della gestione dei condomini, soprattutto dal punto di vista imprenditoriale perché nel tempo la normativa esistente ha rappresentato un ostacolo nello sviluppo economico".

Circa 450 i condomini presenti a San Marino e tra i temi che verranno affrontati anche quello relativo alle difficoltà nell'affittare e vendere appartamenti.

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (Segretario di Stato Industria) e Andrea Gregnanin (Presidente ASACON)

