San Marino, il Covid non ferma la solidarietà: raccolti oltre 6mila buoni spesa dalla Colletta Alimentare

“La pandemia non ferma la solidarietà dei sammarinesi, che hanno risposto oltre ogni aspettativa eguagliando il risultato dello scorso anno anche con una forma diversa dal passato e in piena emergenza sanitaria”, è quanto afferma in una nota Remo Contucci, della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, alla luce dei dati diffusi al termine della Colletta Alimentare 2020.





Nei 18 giorni di raccolta, sono stati donati 6.074 buoni spesa, convertiti in 14.500 chilogrammi di alimenti equivalenti a 29.000 pasti, secondo le stime stima della European Food Banks Federation. Il cibo verrà consegnato al centinaio di famiglie in difficoltà attraverso la Caritas sammarinese.

“In questo anno così drammatico - continua Contucci - il numero delle persone che hanno bisogno di aiuto alimentare è aumentato del 40%. Parliamo di persone che in molti casi non avevano mai chiesto aiuto prima d’ora e si sono trovate improvvisamente senza lavoro e senza risparmi”. La situazione – prevede Contucci – non migliorerà a breve e dovremo farci trovare ancora pronti.

Infine un “ringraziamento di cuore” a chi ha contribuito al successo di questa 24^ edizione: i direttori dei punti vendita che hanno aderito, gli addetti alle casse che hanno indossato la pettorina dei volontari, San Marino RTV per lo spot realizzato, le banche sammarinesi che hanno promosso la Colletta, il Vicariato di San Marino che insieme ai parroci hanno invitato ad aderire all’iniziativa. E ancora la Fondazione Graziani, Banca Agricola Commerciale, l’Ente Cassa di Faetano e il Rotary Club di San Marino per il sostegno.