DATI San Marino il Paese in Europa con più giorni di ferie Per i lavoratori dipendenti del Titano 46 giorni a casa pagati tra ferie e festività nazionali

San Marino il Paese in Europa con più giorni di ferie.

Estate tempo di vacanze... e di ferie. Ma tutti i cittadini europei hanno le stesse possibilità di fare le valigie e partire? A quanto pare no. A fare il punto oggi su quanti siano i giorni di ferie retribuite ai quali hanno diritto i cittadini dei diversi stati europei è SkyTg24 sui suoi canali social che ha incoronato i sammarinesi come cittadini con più ferie in Europa con ben 46 giorni. Il network televisivo ha sommato il numero minimo di ferie retribuite (per un lavoratore dipendente, con anzianità minima e un contratto a tempo pieno) alle varie festività nazionali.

A fare la differenza per i cittadini sammarinesi sicuramente il numero di festività nazionali che vede, oltre alle 12 canoniche che condivide con la vicina Italia, anche i due giorni di insediamento della Reggenza (1° aprile e 1° ottobre) , la compatrona Sant'Agata (5 febbraio), l'Anniversario dell'Arengo (25 marzo), il Corpus Domini (il giovedì della nona settimana dopo la Pasqua) e il Patrono San Marino (3 settembre) e la Commemorazione dei defunti (2 novembre). Inoltre va contata la Liberazione dal Fascismo che, a differenza dell'Italia, si celebra il 28 luglio.

Sul podio, altri due piccoli stati: il Principato di Andorra con 44 e quello di Monaco con 42. Il divario va dunque dai 26 giorni minimi retribuiti di Gran Bretagna e Grecia ai 46 del Titano. L'Italia si colloca nella seconda metà della lista: le giornate pagate lontano dal lavoro sono in tutto 32 con 20 giorni minimi di ferie e 12 festività nazionali. L’unico altro Stato con gli stessi risultati è la Repubblica Ceca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: