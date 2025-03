San Marino, il presidente USOT Ercolani: “Situazione tranquilla, ma ci aspettiamo una ripresa delle prenotazioni”

Nel servizio l'intervista a Rossano Ercolani (Presidente USOT)

Pasqua si avvicina e gli operatori turistici del territorio si preparano ad accogliere i visitatori. Rispetto allo scorso anno prenotazioni leggermente a rilento, rileva il presidente USOT Rossano Ercolani, ma si tratta di dati che vanno calibrati con diversi aspetti.

"Per il momento - afferma Rossano Ercolani - devo dire che la situazione è abbastanza tranquilla, sia per la Pasqua che per i ponti, perché ancora non si sono mosse tanto le prenotazioni, probabilmente anche visto il meteo che ancora è un po' invernale. Di solito vediamo che quando cambia la stagione poi si risvegliano le prenotazioni, quindi per il momento siamo un po' indietro, devo dire la verità, ma contiamo di recuperare non appena cambino le condizioni meteo".

Si inizia già a guardare anche all'estate: “Le prospettive sono di una stagione non cattiva, il trend è quello dello scorso anno - aggiunge Ercolani - dobbiamo guardare a quello che accade anche come situazione geopolitica, perché purtroppo è condizionante. Con questo clima d'incertezza le persone sono un po' poco invogliate per il momento ancora a muoversi. Lo vediamo anche in quello che sono le prenotazioni sulla Riviera Adriatica, che stanno andando avanti. Quindi aspettiamo il cambio della stagione. Abbiamo fatto questi primi tre mesi con un segno meno rispetto all'anno scorso, anche se non è un meno rilevante, però un meno 3-5% c'è stato da gennaio a tutto marzo. Consideriamo che l'anno scorso a fine marzo si era Pasqua, quindi bisogna calibrare sempre i dati, considerando gli eventi e la stagionalità".

Nel servizio l'intervista a Rossano Ercolani (Presidente USOT)