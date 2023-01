San Marino: in arrivo una domenica di neve. Gli esperti: "Uscite solo se necessario e se attrezzati"

Sul fronte neve il peggio è atteso per domenica 22 gennaio. La Protezione Civile ha infatti diffuso un'allerta meteo valida per tutta la giornata di colore arancione per le zone più in quota del territorio sammarinese, sull'appennino e sulle colline romagnole già a 100-200 metri di altitudine. Previste nevicate di moderata o forte intensità con accumuli fino a 30-50 centimetri.

In pianura, invece, acqua mista a neve. Monitorati anche i livelli dei corsi d'acqua, soprattutto i torrenti minori. Sulla costa possibile vento forte e mare molto mosso. Tanto che il Comune di Rimini invita i cittadini a prestare attenzione a gazebo e altre strutture all'esterno delle case. Maltempo che, sempre secondo l'allerta, proseguirà nelle 48 ore successive.

Sul Titano un sabato tutto sommato tranquillo: finora nessun danno di rilievo e strade pulite, ma in serata è tornata la neve nella parte alta della Repubblica. I mezzi dell'Azienda lavori pubblici sono pronti a intervenire, spiegano dal Centro di Coordinamento Operativo, assicurando che tutte le zone saranno servite per garantire la viabilità. Il consiglio degli addetti ai lavori è di mettersi in strada solo se necessario e, soprattutto, se attrezzati. Disagi per gelo e maltempo in diverse regioni d'Italia. Neve sull'appennino umbro-marchigiano, ma anche in Sardegna e Calabria.