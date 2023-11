ISS San Marino: in corso l'Open day per il vaccino antinfluenzale

San Marino: in corso l'Open day per il vaccino antinfluenzale.

A San Marino, all'Ospedale di Stato, è in corso il quarto Open day per ricevere il vaccino antinfluenzale, per il quale non serve la prenotazione. Ci si deve recare al punto vaccini dell’Ospedale (piano -1 palazzina ex casa di riposo) dalle ore 9 alle 17:00.

Previste inoltre altre giornate, ma con prenotazione al CUP, presso l'Ufficio Vaccinazioni al Centro Azzurro o nei Centri per la Salute. Si raccomanda, per velocizzare i tempi, di scaricare informativa e consenso su internet e di compilare il form prima di recarsi in ambulatorio.

La vaccinazione antinfluenzale, sostiene l'Iss, è vivamente consigliata a diverse categorie, tra cui le persone con più di 60 anni, i bambini a partire dai 6 mesi d’età, coloro che rientrano tra le categorie a rischio e tutti coloro che lavorano in ambiti strategici e sono esposti al rischio di contagio.

