FARNESINA San Marino in fascia A. Beccari: "Premiato il lavoro fatto in questi giorni" Intanto il Governo sammarinese pubblica una circolare esplicativa del decreto

San Marino è rientrata, insieme a Città del Vaticano, in fascia A. Lo ha reso noto la Farnesina. Significa che per la Repubblica non ci sono restrizioni diverse da quelle previste oltre confine dal Dpcm del 3 dicembre. A partire dalla vigilia di Natale, dunque, sarà di nuovo possibile "spostarsi tra San Marino e Italia anche durante le festività natalizie, - spiega il Segretario agli Affari Esteri Luca Beccari - senza doversi sottoporre ad accertamenti sanitari né a periodi di autoisolamento", ferme restando le rispettive disposizioni normative in merito alle modalità di spostamento e al coprifuoco, variabili a seconda della data e dell’orario. "La permanenza in fascia C avrebbe inciso parecchio nelle abitudini dei sammarinesi", spiega il responsabile di politica estera.

Il governo sammarinese ha inoltre pubblicato una circolare esplicativa del decreto 221: Spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino: sono sempre consentiti gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino per motivi di lavoro, salute, studio per didattica in presenza e situazioni di necessità. Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, nonostante il regime di “zona rossa” dichiarata dal territorio italiano, è comunque consentito ricevere e fare visite a parenti o amici, da e verso il territorio della Repubblica di San Marino, esclusivamente nella fascia oraria ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 22:00.

Si precisa che tale spostamento è consentito esclusivamente ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, senza contare persone di età inferiore ad anni 14 e persone con disabilità o non autosufficienti. Si precisa infine, che la definizione di nucleo familiare non va intesa come nucleo di soli conviventi.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 gli spostamenti da e verso i comuni italiani limitrofi sono consentiti dalle ore 5:00 alle ore 22:00, senza limiti legati ad esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità.

All’interno della Repubblica di San Marino, per tutto il periodo ricompreso tra le ore 00:00 del 24 dicembre 2020 e le ore 05:00 del 7 gennaio 2021, è consentito qualsiasi spostamento fino alle ore 22:00. Dopo tale orario sarà consentito effettuare spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Si precisa che per la mobilità nel territorio della Repubblica l’autodichiarazione è utile esclusivamente per gli spostamenti oltre le ore 22:00 e fino alle ore 5:00. L'autodichiarazione è in possesso anche delle forze dell’Ordine e può essere compilata al momento del controllo.

Sulla somministrazione di alimenti e bevande, le strutture ricettive sono aperte esclusivamente per clienti soggiornanti, senza limitazione di orario. Rimane comunque consentita per le predette attività la facoltà di servizio di consegna a domicilio ed asporto. La circolare spiega inoltre che sul territorio nazionale è sempre consentita l’attività di consegna a domicilio e di asporto. L’attività di consegna a domicilio è consentita anche sul territorio italiano nel rispetto delle regole vigenti in tale ultimo territorio. La superiore precisazione è da considerarsi riferibile anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nell’ambito dell’evento denominato “il Natale delle Meraviglie”.

Sul nuovo decreto e sull'ingresso di San Marino in categoria A abbiamo sentito il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari.





