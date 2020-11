PROCEDURE San Marino: in vigore le linee guida per le scuole

A partire da oggi, operativo il documento “Gestione caso sintomatico in ambito scolastico”. Adottato con Delibera del Congresso di Stato, il protocollo illustra tutti i casi di positività - di insegnanti, di personale non docente, di alunni e studenti - che si possono manifestare all'interno di un istituto scolastico e le rispettive procedure da seguire. Infatti, con questo comunicato, Enti Sanitari e responsabili hanno chiarito quali i sintomi da considerare allarmanti, quali e quanti soggetti all'interno della scuola vanno coinvolti e le diverse situazioni preventive da attuare. Il documento operativo, che cerca la collaborazione di Dirigenti scolastici e genitori, sottolinea anche l'importanza di indossare la mascherina, specificandone l'obbligo in diverse circostanze.

Ecco le linee guida sulla scuola

File allegati Gestione caso sintomatico in ambito scolastico

