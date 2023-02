San Marino. Incuria davanti all'asilo Margherita, replica l'Azienda: "Pericoli rimossi e strutture controllate periodicamente"

Replica oggi dell'Azienda di Stato alla protesta dei genitori che hanno i figli che frequentano l'Asilo Margherita di Città sulle pagine di Corriere di Romagna. I Genitori lamentano l'incuria del giardino fuori dalla scuola con resti arrugginiti di un cantiere e giochi pericolanti. Nella sua replica l'Azienda autonoma sottolinea che la manutenzione di tutti i giochi pubblici a San Marino avviene ogni sei mesi, per cui rigetta al mittente le critiche sulla loro pericolosità. In merito ai resti del cantiere precisano che le piastre che sostenevano una rete che delimitava i lavori in corso sono state rimosse prima della nevicata di febbraio; la rete sarà eliminata quanto prima possibile.