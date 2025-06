San Marino - India: incontro Fabbri-Rao per nuove rotte commerciali e tecnologiche

Nuove rotte commerciali e tecnologiche al centro dell'incontro tra il Segretario di Stato Rossano Fabbri e l'ambasciatore dell'india Vani Rao in occasione dello Yoga Day 2025. Appuntamento che ha acceso i riflettori su un dialogo bilaterale volto a intensificare gli scambi e a delineare nuove traiettorie di cooperazione economica e tecnologica tra San Marino e l’India. “Le relazioni tra i due Paesi, radicate in oltre sessant’anni di storia – scrive in una nota la Segreteria di Stato - si proiettano ora con rinnovato slancio verso orizzonti di interscambio profondo”.

"Il momento di confronto con l'Ambasciatrice Vani Rao - afferma Fabbri - segna un passo significativo nel consolidamento dei nostri legami con l'India. L'interesse manifestato verso le nostre realtà produttive, come l'eccellenza di Promopharma, conferma la qualità e l'ingegno che le imprese sammarinesi sanno esprimere. Siamo determinati a tradurre tali convergenze diplomatiche in concrete opportunità per le nostre aziende, favorendo un ecosistema dove innovazione, trasferimento tecnologico e interscambio commerciale possano fiorire reciprocamente."