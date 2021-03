San Marino, iniziata la vaccinazione degli over 75. Continua l'interesse dei media italiani

Dopo le interviste dei giorni scorsi dei segretari di Stato a Carta Bianca e Porta a Porta, non scema l'interesse dei media italiani sulla decisione di San Marino di rifornirsi, in attesa delle forniture dall'Italia, dello Sputnik V. In Repubblica è iniziata oggi la campagna vaccinale anti-Covid per le persone di almeno 75 anni e diverse testate giornalistiche e Tv nazionali erano presenti all'esterno dell'area dedicata alle vaccinazioni dell'ospedale di Stato.









Fra queste le telecamere di Mattino 5 che, in diretta, hanno intervistato il direttore sanitario dell'Iss, Sergio Rabini. “Sono moltissimi gli italiani ad averci contattato per richiedere il vaccino. Ma come da memorandum con l'Italia – ha dichiarato -, si è deciso che l'Istituto sicurezza sociale di San Marino debba vaccinare solo sammarinesi. E viceversa”.

Provocatoriamente da studio è stato nuovamente chiesto se, anche in cambio di un pagamento, un italiano sarebbe potuto salire sul Titano per ricevere una dose: “Non c'è alcuna possibilità che questo avvenga”, ha chiarito Rabini. Domande poi sulla sicurezza di un vaccino che non ha avuto l'ok di Ema. Per Rabini parlano i dati e le prestigiose pubblicazioni come quella di Lancet.