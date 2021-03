SPUTNIK V San Marino, iniziata la vaccinazione degli over 75. Continua l'interesse dei media italiani

San Marino, iniziata la vaccinazione degli over 75. Continua l'interesse dei media italiani.

Dopo le interviste dei giorni scorsi dei segretari di Stato a Carta Bianca e Porta a Porta, non scema l'interesse dei media italiani sulla decisione di San Marino di rifornirsi, in attesa delle forniture dall'Italia, dello Sputnik V. In Repubblica è iniziata oggi la campagna vaccinale anti-Covid per le persone di almeno 75 anni e diverse testate giornalistiche e Tv nazionali erano presenti all'esterno dell'area dedicata alle vaccinazioni dell'ospedale di Stato.

[Banner_Google_ADS]



Fra queste le telecamere di Mattino 5 che, in diretta, hanno intervistato il direttore sanitario dell'Iss, Sergio Rabini. “Sono moltissimi gli italiani ad averci contattato per richiedere il vaccino. Ma come da memorandum con l'Italia – ha dichiarato -, si è deciso che l'Istituto sicurezza sociale di San Marino debba vaccinare solo sammarinesi. E viceversa”.

Provocatoriamente da studio è stato nuovamente chiesto se, anche in cambio di un pagamento, un italiano sarebbe potuto salire sul Titano per ricevere una dose: “Non c'è alcuna possibilità che questo avvenga”, ha chiarito Rabini. Domande poi sulla sicurezza di un vaccino che non ha avuto l'ok di Ema. Per Rabini parlano i dati e le prestigiose pubblicazioni come quella di Lancet.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: