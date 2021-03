CAMPAGNA VACCINALE San Marino: iniziate le somministrazioni dei richiami, raggiunte quasi 8mila dosi

Da questa mattina, a San Marino, sono iniziate le somministrazioni dei richiami nella cittadinanza con il vaccino Sputnik V – ne sono previsti 233 per la giornata odierna -; da mercoledì partiranno quelle con il vaccino Pfizer-BioNTech. Nel mentre continuano anche le somministrazioni delle prime dosi. Al momento, riferisce l'Iss, sono state somministrate 7.923 dosi totali, di cui 6.767 con il vaccino Sputnik V e 1.156 con il vaccino Pfizer-BioNTech. Numeri che hanno permesso di raggiungere il 26% della popolazione vaccinabile in totale, con un’adesione del 70% nel target di popolazione sopra i 70 anni e, addirittura, quasi l'80% nella fascia 75-84 anni.

Sono in corso – comunica la direzione dell'Istituto di sicurezza sociale - le trattative per velocizzare l’arrivo di prossime forniture di vaccini che permetteranno di proseguire con le vaccinazioni nelle varie fasce di popolazione. Temporaneamente è stata attivata solo una linea telefonica al Cup (0549 994905) per poter recuperare le prenotazioni on-line.

