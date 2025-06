San Marino Innovation: bilancio in crescita e nuova governance

Cinque anni di crescita costante per San Marino Innovation, che chiude il bilancio 2024 con un utile netto di oltre 154mila euro. Un risultato che conferma la solidità dell’Ente, nonostante il contributo pubblico si sia dimezzato. Dal 2020 ogni bilancio si è chiuso in attivo. E ora si riparte anche con un cambio al timone: il nuovo Presidente è Gian Angelo Geminiani, affiancato da un rinnovato Consiglio di Amministrazione, pronto a guidare la prossima fase di sviluppo. Al centro dell’attività, la promozione dell’innovazione attraverso una rete di imprese certificate. Sono 118 le aziende ad alto contenuto tecnologico riconosciute, con oltre 300 dipendenti e un fatturato complessivo che sfiora gli 85 milioni di euro. Cresce anche la selettività: aumentano le domande, ma anche i criteri di valutazione, per garantire progetti sempre più qualificati. Mentre continua la collaborazione attiva con istituzioni, università e attori strategici, anche a livello internazionale. "Abbiamo progetti per dare supporto dal punto di vista tecnologico e innovativo al territorio - commenta Geminiani -. Stiamo preparando corsi di alfabetizzazione digitale legati all'intelligenza artificiale, alla cyber security. Stiamo aprendo dei protocolli d'intesa con varie parti sociali, con gli ordini di categoria. Cercheremo di aprire nuove collaborazioni con l'università e dare supporto pratico e operativo anche al CFP, Centro di Formazione Professionale, per stimolare le nuove leve a progetti di imprese tecnologici e innovativi".

Nel video l'intervista a Gian Angelo Geminiani, presidente San Marino Innovation

