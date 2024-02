ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE San Marino Innovation: dati in crescita per il terzo anno Tra dicembre 2022 e fine 2023 significativo l'aumento delle assunzioni nelle aziende ad alto contenuto tecnologico: da 215 dipendenti a 272, 57 nuove assunzioni.

Continua il trend positivo per San Marino Innovation, l'Istituto per l'Innovazione del Titano. Il numero totale di imprese ad alto contenuto tecnologico ad oggi certificate è salito a 105, 16 unità in più rispetto al 2022. Incremento che ha un impatto significativo non solo sull'economia locale, spiega l'istituto, ma anche sull'interesse generale come strumento attrattivo di attività economiche.

“Operato che si riflette in una solida base economica che stiamo gradualmente costruendo di esercizio in esercizio – afferma Lorenzo Spadoni, presidente San Marino Innovation – confermata dall'attivo di bilancio raggiunto nel 2021 e ulteriormente potenziata nel 2022”. Nell'ultimo anno presentate 52 richieste di accesso al Regime Innovazione: 34 quelle risultate positive, 1 ancora in fase di valutazione oltre ai 5 progetti in sospeso dall'anno precedente, 22 quelle respinte.

Un aspetto non rilevante nei primi anni dall'entrate in vigore della normativa, spiega San Marino Innovation, che oggi invece risulta un dato significativo rispetto a crescita e sostenibilità dell'ecosistema innovativo riguarda i recessi volontari dal regime: sono stati 23, attribuibili agli impatti della crisi post covid e all'impossibilità delle stesse imprese di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa di settore. Tra dicembre 2022 e fine 2023 significativo l'aumento delle assunzioni nelle aziende ad alto contenuto tecnologico: da 215 dipendenti a 272, 57 nuove assunzioni.

