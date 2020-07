RIPOSIZIONAMENTO San Marino Innovation, nasce il primo gruppo per l'attivazione del sistema Blockchain

San Marino Innovation, nasce il primo gruppo per l'attivazione del sistema Blockchain.

All'interno del Comitato Scientifico di San Marino Innovation è stato creato il primo gruppo di lavoro dedicato all’attivazione dell’Ecosistema Blockchain. Tra gli obiettivi: elaborare una cornice normativa; creare un ecosistema attrattivo per operatori del settore; riposizionare San Marino a livello internazionale nel settore dell’innovazione; cooperare con omologhe istituzioni italiane nel settore dell’innovazione per la realizzazione di sinergie e opportunità reciproche. In settimana la prima riunione del gruppo, al lavoro su un progetto operativo da presentare alle istituzioni in tempi brevi.



