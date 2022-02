San Marino: “Insieme x aiutare”, mercatini di beneficenza per famiglie in difficoltà

Si chiama “Insieme x aiutare”. È un gruppo spontaneo di cittadini con l'intenzione di aiutare famiglie in difficoltà, di San Marino e del circondario. E lo fanno tramite mercatini di oggetti usati, i cui ricavati andranno interamente donati alla “Caritas San Marino” e all'associazione “Accoglienza alla vita”. Il gruppo chiede una mano a chiunque avesse oggetti in buono stato da donare alle famiglie bisognose o da vendere ai mercatini. “Insieme x aiutare” nelle prossime settimane farà banchetti nelle piazze sammarinesi: giovedì 3 e 10 marzo, a Borgo Maggiore; sabato 5 e 12 marzo a Chiesanuova di mattina e al Parco Ausa di Dogana nel pomeriggio. Per ogni richiesta di informazione è possibile contattare Marica Bonifazi al 3357330450.

