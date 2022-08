COVID San Marino: ipotesi ritorno in classe senza mascherine e distanziamento

Tra un mese si torna tra i banchi e l'Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il governo italiano, ha già dato indicazioni alle scuole di primo e secondo grado. Potrà frequentare le lezioni chi non mostra sintomi e non sarà necessario esibire un test Covid negativo. Tra le misure di prevenzione base igiene delle mani, areazione degli ambienti e sanificazione periodica delle aule. Mascherine chirurgiche o Ffp2 solo per studenti e personale scolastico a rischio. Il documento dell'Istituto prevede poi delle misure di prevenzione straordinarie, da applicare a discrezione del singolo istituto. Ad esempio, distanziamento di almeno un metro o adozione di maggiori precauzioni negli orari e negli ambienti più affollati. O ancora, aumento della sanificazione periodica delle aule, consumo delle merende al banco o turnazione in mensa.

A San Marino le linee guida saranno definite a ridosso della riapertura delle scuole per tenere conto della situazione pandemica corrente. “Ma l'idea è di riaprire come abbiamo chiuso”, fa sapere Laura Gobbi, direttrice del Dipartimento di Istruzione, “senza mascherine e senza distanziamento”.

