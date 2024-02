LOTTA AL CANCRO San Marino, ISS: 82 decessi nel 2023 imputabili a patologie neoplastiche "In questo momento - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità - è in ristrutturazione il nuovo reparto di oncologia e l'avvio di collaborazioni con importanti atenei italiani".

Il cancro è una patologia in costante crescita in tutto il mondo. Secondo i dati dell’OMS è una delle principali cause di morte globali con circa 10 milioni di decessi all’anno. Nel 2023 le morti a San Marino imputabili a patologie neoplastiche sono state 82, in particolare dovuti a tumori dell’apparato digerente e dell’apparato respiratorio.

"Questa è l'occasione - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato Sanità - per fare punto della situazione sulle cose fatte e sulle carenze che ancora dobbiamo colmare per arrivare ad una presa in carico globale del malato oncologico. Abbiamo grandi progetti, in questo momento è in fase di ristrutturazione il nuovo reparto di oncologia attraverso donazioni e sensibilità di tante associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Sono in essere anche alcune collaborazioni con importanti atenei italiani".

Nel 2023 l'ISS ha registrato 1.311 accessi con 3.208 chemioterapie prescritte o somministrate. I controlli oncologici sono stati 2.628, di cui 181 prime visite. Le cure palliative domiciliari ammontano a 150 accessi e i pazienti seguiti a domicilio sono 61. Fondamentali le attività di screening, come la diagnosi precoce del tumore del colon retto, attivata dal 2009 e che prevede l'invio di circa 10.000 inviti ogni anno alla popolazione sammarinese tra i 50 e i 75 anni. “Da 20 anni parliamo di prevenzione primaria, ovvero corretti stili di vita – afferma Mario Nicolini, direttore UOC Oncologia – non ci sono però state grandi mutazioni. Fondamentale in questo senso raggiungere le fasce di popolazione più giovani”.

Nel servizio le interviste a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Mario Nicolini (Direttore UOC Oncologia)

