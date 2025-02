San Marino, ISS rafforza il personale sanitario con nuovi bandi di concorso

L’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino ha avviato otto bandi di concorso negli ultimi mesi per l’assunzione di professionisti sanitari, con un’attenzione crescente da parte dei candidati. Quattro procedure sono in fase di chiusura – per farmacisti, medici specialisti in geriatria, otorinolaringoiatria e igiene e medicina preventiva – con 28 professionisti che hanno aderito.

Restano aperti i termini per i bandi internazionali dedicati a medici specialisti in medicina interna (scadenza 25 febbraio), anestesia e terapia intensiva, ginecologia e ostetricia (scadenza 11 marzo) e per la nomina del Direttore della UOC Oculistica (scadenza 24 marzo).

Secondo il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere, si registra un’inversione di tendenza rispetto al passato, con un crescente interesse da parte di medici anche a livello internazionale. "A fronte di bandi che fino al 2022 andavano deserti, oggi l’ISS conferma la sua attrattività, grazie alla reputazione dell'Ente e alle opportunità di carriera, ricerca e sviluppo professionale", ha dichiarato Bevere, sottolineando l’impegno del personale amministrativo nell'assicurare il corretto svolgimento delle procedure concorsuali.