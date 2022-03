San Marino, l'allarme del mondo agricolo: “Comparto in grossa difficoltà”

Le associazioni sammarinesi produttori agricoltori e coltivatori diretti lanciano un allarme sui rincari di energia e carburante. Che incidono pesantemente “sui bilanci delle aziende agricole, già in difficoltà a causa degli aumenti dei costi di produzione non compensati da prezzi di vendita adeguati”. A questo si aggiunge l'innalzamento dei prezzi delle materie prime. “Il comparto - si legge in un comunicato - è in grossa difficoltà anche per il rischio di non riuscire a garantire la razione al bestiame per carenza di materie prime”. Sullo sfondo la crisi climatica. Da qui l'appello a porre maggiore attenzione “verso la produzione di derrate alimentari” perché - rimarcano - “sostenere l’economia locale significa sostenere l’economia del Paese, la tutela dell’ambiente e la nostra memoria storica”.