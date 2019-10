San Marino: l'Ospedale cerca 9 infermieri

L'Ospedale di San Marino cerca 9 infermieri. L'ISS ha infatti emesso un bando di concorso rivolto a cittadini sammarinesi o residenti in territorio, in possesso della laurea in “professioni sanitarie infermieristiche”.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico, precisa l'ISS in una nota, vanno presentate all'Ufficio Personale e Libera Professione entro e non oltre le ore 12 di martedì 29 ottobre 2019, corredate di tutti i documenti e le informazioni richieste.

Per maggiori informazioni si può anche contattare l'Ufficio Personale e Libera Professione al numero 0549 994819 oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica mrosaria.micciolo@iss.sm.

In allegato il bando di concorso