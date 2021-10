COVID-19 San Marino: l'Ospedale torna Covid free. Scendono ancora i casi attivi

Arrivano buone notizie dal nuovo aggiornamento sull'andamento Covid a San Marino. Scendono ulteriormente i positivi attivi che al momento sono 17. Nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Tutte le persone risultano seguite presso il proprio domicilio: nessun paziente positivo al Covid si trova infatti più ricoverato presso l'Ospedale di Stato. Solo una persona risulta essere in quarantena domiciliare.

Nella settimana dall'11 al 17 ottobre il totale dei positivi rilevati era 5 su 802 tamponi effettuati, con una percentuale di positività pari al 0,62%. 23 i guariti nell'arco dei sette giorni.

47.378 le vaccinazioni effettuate finora, di cui 22.763 persone con la prima dose e 24.615 con seconda dose o dose unica. 81.542 i tamponi effettuati da inizio pandemia, di cui 25.813 su singole persone.

In Provincia di Rimini sono 18 i nuovi casi di Covid, 13 sintomatici e 5 asintomatici, dato in media con quello della scorsa settimana. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente. A livello regionale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stabili a 32, crescono quelli nei reparti Covid che passano a 302 (+6). Ancora un decesso in Romagna: si tratta d un 87enne del ravennate.

