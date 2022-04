San Marino: la comunità ucraina festeggia la Pasqua ortodossa a Borgo Maggiore Le celebrazioni nella chiesa del Castello. Sul fronte solidarietà, l'iniziativa di Tetyana che ha creato un gruppo social per aiutare i concittadini

A poche ore dalla festa più importante per il popolo ucraino, in molti cercano forza e conforto nella preghiera. La comunità si è ritrovata a Borgo Maggiore per le celebrazioni della Pasqua ortodossa: ci sono ucraini a San Marino da anni, rifugiati e altri concittadini dal Riminese. Un momento per unirsi e invocare la pace. Tra le persone in prima linea - per dare una mano a chi è arrivato sul Titano - c'è Tetyana che ha pensato di creare un gruppo Facebook per tutti i concittadini. Verso la Pasqua, non si rinuncia alle tradizioni: una di queste è la benedizione dei cesti, come spiega Svetlana.

Nel servizio, le interviste a Tetyana e Sveltana e le immagini della Pasqua ortodossa festeggiata a San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: