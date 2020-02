San Marino: la funivia chiude tre settimane per manutenzione

AASS comunica che dal 24 febbraio al 14 marzo compresi verrà chiusa al pubblico la funivia di San Marino per eseguire interventi di manutenzione periodica e controlli ordinari. Si tratta di un interruzione di servizio indispensabile – comunica l'azienda – per garantire la massima sicurezza ed efficienza dell’impianto. A seguito dell'interruzione verranno effettuati i consueti collaudi semestrali e un'esercitazione di soccorso in linea, a cui parteciperà tutto il personale, in cui verrà simulato un salvataggio tramite trasbordo dei passeggeri su vetturetta di soccorso. La funivia riaprirà domenica 15 marzo.