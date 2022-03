San Marino: la mascherina al chiuso non è più obbligatoria

A San Marino decade l'obbligo delle mascherine al chiuso in tutti gli ambiti. Con il decreto 36, in vigore fino al 31 marzo, l'utilizzo dei dispositivi di protezione rimane "vivamente consigliato" qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale superiore al metro e mezzo, nei luoghi chiusi aperti al pubblico, nei posti di lavoro pubblici e privati, in caso di eventi e manifestazioni, sui mezzi di trasporto pubblico e agli operatori dei supermercati.

Le mascherine FFP2 restano obbligatorie all'interno degli ascensori, mentre il Green pass rimane necessario per accedere a bar e ristoranti così come per svolgere attività sportiva e per recarsi nei cinema e musei. Da oggi sarà possibile anche tornare in discoteche e sale da ballo con la certificazione verde di base. Nelle strutture ISS rimane l'obbligo indossare la mascherina FFP2 per accedere alle strutture.