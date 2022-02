BCSM San Marino: la raccolta bancaria totale torna ai livelli pre-covid

Un segnale incoraggiante per San Marino, torna a salire la raccolta totale del sistema bancario. Come riporta il settimanale Fixing, basandosi sui bollettini informativi di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nel terzo trimestre 2021, ha superato quella dello stesso periodo del 2019 riportandosi quindi ai livelli pre–lockdown.

Confrontando gli ultimi tre anni si nota che la raccolta diretta si è contratta, affossata da quella del risparmio, mentre la raccolta indiretta è cresciuta di 213 milioni. Nello specifico la “custodia e amministrazione degli strumenti finanziari”, dopo la flessione tra settembre 2019 e settembre 2020, nel terzo trimestre 2021 è salita fino a 1.332 milioni di euro.

Per quanto riguarda imprese e crediti deteriorati, riporta sempre Fixing, dopo il minimo del 2,1% del 2021 per quest'anno è previsto un aumento del 3,8% del flusso di nuovi crediti deteriorati delle imprese. Il rialzo, per l'Associazione Bancaria Italiana, è dovuto alla fine delle misure emergenziali a sostegno delle imprese, che hanno assicurato la tenuta del sistema produttivo e impedito un aumento dei default. “Peggioramento – si legge - che sarà però solo temporaneo: già nel 2023 il tasso è atteso in diminuzione al 3,3%, di poco superiore ai livelli pre-covid”.

